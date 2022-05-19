والدة قتيلة المنيب لـ"اليوم السابع": قتلها أمام بناتها بدماء باردة.. "فيديو"

كتب محمود عبد الراضي

"عِشرة عمر، وقصة حب، وأطفال في عمر الزهور"، كل ذلك لم يشفع لسيدة لدى زوجها الذي قتلها بدماء باردة، أمام بناتهما.

حالة من الحزن والألم سيطرت على منطقة المنيب التي شهدت تفاصيل وكواليس الجريمة البشعة، حيث مازال الأهالي والجيران، يتذكرون تلك السيدة الطيبة "الجدعة" بحد وصفهم، التي كانت محبوبة لدى الجميع".

"قادت له صوابعها العشرة شمع"، بهذه الجملة تحدثت والدة القتيلة، لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أن المتهم قتل ابنتها أمام اعين أطفالها بدماء باردة، بسبب رفضها إعطائه الأموال التي تعمل بها، فيما أكدت شقيقة القتيلة أن المتهم كان دائم التعدي عليها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث تركت مسكن الزوجية واقامت بمسكن أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى، مما دقعه للاعتداء عليها بسكين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب رفض الزوجة العودة لمسكن الزوجية بعد أن تركته وأقامت لدى أسرتها، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.