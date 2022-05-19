واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لكسر الحصار الروسى بالبحر الأسود

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لكسر الحصار الروسي في البحر الأسود.

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدم علم (الكرملين) بأي تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، ولكنه رحب في الوقت ذاته بأي جهود تساهم في إيجاد تسوية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أي تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".