نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات "حياة كريمة" وتوريد القمح للصوامع

بنى سويف هانى فتحى

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير القرى، فى حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية، ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.



وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بقرية بني عدي ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى (الحمام،اشمنت، دلاص، بهبشين، دنديل) حيث يضم المجمع (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري ) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالوحدة القروية، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.



كما تابع "حبش" مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة إسعاف بني عدي، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان.

وتضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، بجانب متابعة الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر في القطاع.



كما زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، شونة ناصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التوريد، والاطمئنان على سير أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة، والتي ورافقه خلالها على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام أعمال الفرز والإستلام بالشونة وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للشونة 5700 طن تقريباً

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف نوه "حبش "عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لمسؤولى الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية، بسرعة صرف كافة مستحقات الموردين خلال المدة المقررة "48 ساعة"، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتخطي المستهدف هذا الموسم



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر



نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر



نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر



نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر



نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر



يتابع توريد القمح



يتابع توريد القمح



يتابع توريد القمح



يتابع توريد القمح