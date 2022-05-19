موسكو: صاروخ "سارمات" يستطيع تدمير نصف ساحل أى قارة تمثل تهديدا لأمننا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري رودوزين، أن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات يستطيع تدمير نصف ساحل قارة قد ترى موسكو فيها تهديدا لأمنها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير وكالة الفضاء الروسية : من شأن هذا الصاروخ تدمير نصف سواحل القارة التي لا تعجبنا بسبب سياساتها العدوانية، موضحا أن القوات المسلحة الروسية من المفترض أن تبدأ بتسلم صاروخ "سارمات" في الخريف القادم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة"