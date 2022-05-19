وقال كاراسين - في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، حول مسألة استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا - "نأمل أن نعمل في هذا الاتجاه".. مُشيرًا إلى أنه قبل فترة الوباء، كان الطرفان قريبين للغاية من استئناف الحركة الجوية بين البلدين. 


وأضاف: "لسوء الحظ، حال فيروس كورونا دون ذلك ، دعونا نأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته الآن".


وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت - فى شهر يونيو 2019 - أن الحكومة ستوقف استقبال رحلات الطيران من شركات الطيران الجورجية القادمة للبلاد، عقب اندلاع اضطرابات فى تبليسي نتيجة زيارة مُشرع روسي، عقب قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتعليق رحلات الركاب إلى جورجيا.