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مهرجان سلام للأفلام القصيرة يفتتح دورته الأولى لعام 2022 اليوم برعاية الكنيسة الإنجيلية

الخميس، 19 مايو 2022 02:51 م
مهرجان سلام للأفلام القصيرة يفتتح دورته الأولى لعام 2022 اليوم برعاية الكنيسة الإنجيلية مهرجان بيت السلام
كتب: محمد الأحمدى

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يفتتح مهرجان "سلام" للأفلام القصيرة، اليوم الخميس، دورته الأولى لعام 2022 حتي حفل الختام يوم السبت الموافق 21 مايو ببيت السلام بالعجمى، لخلق مساحة جديدة لتبادل الخبرات وتقديم المواهب الجديدة لسوق العمل، وانطلاقًا من رسالة بيت السلام بالعجمى الدائمة لدعم الكنيسة والقادة وتطويرهم.  

ويشارك بالمهرجان صناع الأفلام المسيحيين من مصر والعالم العربى بإنتاجهم من الأفلام القصيرة فى المسابقة الرسمية التى تنقسم فروعها لـمسابقة الفيلم القصير، مسابقة الفيلم القصير بالموبايل (تم تصويره بالكامل بالهاتف)، مسابقة تطوير النصوص.

وتنعقد أثناء فترة المهرجان عدة ورش فنية، وندوات تناقش مواضيع تخص محبي الأفلام وصناعها وإحتياجات و تحديات الإنتاج.

ويرعى المهرجان الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، و يرأس الدورة الفنان لطفى لبيب رئيس المهرجان، كما يشارك باللقاء القس إيهاب طلعت رئيس مجلس التربية المسيحية بالكنيسة الإنجيلية .

وتنعقد الدورة الأولى تحت شعار "تجديد"، تجديد الفكر، وتجديد دوائر الصناعة بدماء ومواهب جديدة، وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي الذي لا بد و أن يواكب العصر فى جودته و أسلوبه.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الحضور للجمهور في بيت السلام للمتابعة الأفلام والمشاركة فى التصويت على الجوائز طوال الفترة من 19 -21.


الكنيسه الانجيليه

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الافلام القصيره

مهرجان سلام

الفنان لطفى لبيب


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