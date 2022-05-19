مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أزمة الغذاء بدأت قبل فترة من الحرب فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إن أوكرانيا تعمدت وقف تصدير حبوبها، وهى من وضعت الألغام في الموانئ، موضحا أن أزمة الغذاء العالمية بدأت قبل فترة طويلة من الحرب فى أوكرانيا.

وأضاف مندوب روسيا بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن حول الغذاء العالى، أنه لا يمكن لوم روسيا عن أزمة الغذاء العالمية في ظل العقوبات الغربية.

وتابع مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نواصل الالتزام بتوريد الغذاء والطاقة لدول عدة، موضحا أن العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إنه على السلطات الأوكرانية أن تفرج عن السفن التي تحتجزها، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتجز سفنا من دول عدة في موانئها.