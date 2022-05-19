اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أزمة الغذاء بدأت قبل فترة من الحرب فى أوكرانيا

الخميس، 19 مايو 2022 07:59 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أزمة الغذاء بدأت قبل فترة من الحرب فى أوكرانيا فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إن أوكرانيا تعمدت وقف تصدير حبوبها، وهى من وضعت الألغام في الموانئ، موضحا أن أزمة الغذاء العالمية بدأت قبل فترة طويلة من الحرب فى أوكرانيا.

 

وأضاف مندوب روسيا بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن حول الغذاء العالى، أنه لا يمكن لوم روسيا عن أزمة الغذاء العالمية في ظل العقوبات الغربية.

 

وتابع مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نواصل الالتزام بتوريد الغذاء والطاقة لدول عدة، موضحا أن العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء.

 

وقال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إنه على السلطات الأوكرانية أن تفرج عن السفن التي تحتجزها، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتجز سفنا من دول عدة في موانئها.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة