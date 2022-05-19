اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تعلن فتح حجز تذاكر الحج للشركات والهيئات

الخميس، 19 مايو 2022 02:56 م
مصر للطيران تعلن فتح حجز تذاكر الحج للشركات والهيئات مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مصر للطيران، عن فتح تلقى طلبات حجز تذاكر الحج للعام الحالى بدء من اليوم الخميس .
 
يأتى ذلك في إطار استعدادات الشركة الوطنية لموسم الحج الحالي 1433 هجرية 2022 ميلادية، حيث أعلنت مصرللطيران عن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة، اعتباراً من اليوم وحتى موعد أقصاه الخميس القادم  26 مايو الجارى، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة .
 
وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة .
 
 
 
 

أخبار المطار

مصر للطيران

تذاكر

حجز تذاكر

الحج

حجز تذاكر الحج


الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران تتعاقد على تحويل طائرة بوينج B737-800 لأسطول الشحن الجوى

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:10 م

انتهاء التصويت باللجان الانتخابية للعاملين بشركات مصر للطيران

الإثنين، 16 مايو 2022 08:42 م

أحدث طائرات "مصر للطيران" بوينج "دريملاينر" تتزين بشعار 90 عاما.. صور

الأحد، 15 مايو 2022 02:23 م

تحالف "ستار" العالمى يهنئ مصر للطيران بعيدها التسعين

الخميس، 12 مايو 2022 12:47 م

رئيس مصر للطيران للشحن الجوي: الحصول على شهادة "أياتا" لنقل اللقاحات والأدوية يفيد الدولة

الأربعاء، 11 مايو 2022 11:55 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة