مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بإحدى قرى مركز السنطة بالغربية

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز السنطة يفيد بمصرع طالب غرقا فى ترعة قرية تطاي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة القرية هربا من حرارة الجو.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من انتشال جثة الطالب بمساعدة الأهالي وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.