اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الخميس، 19 مايو 2022 10:58 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص أخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى على مدخل مدينة بركة السبع، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى على مدخل مدينة بركة السبع، تم نقلهم إلى المستشفى.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز بركة السبع


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