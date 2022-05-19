مصرع 3 وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية توك توك على طريق مفارق الصالحية القديمة أمام المرور الجديد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية توك توك، علي طريق مفارق الصالحية القديمة أمام المرور الجديد، بنطاق قسم الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.