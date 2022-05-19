مصرع شخص إثر سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وانتشال السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ليلقى قائدها مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وانتشال السيارة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.