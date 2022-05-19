مدرجات خالية من الإدمان.. بريطانيا تفرض قوانين جديدة لجماهير الكرة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الحكومة البريطانية، إنها تعمل على وضع خطط لمنع مشجعى كرة القدم الذين يتم ضبطهم مع الكوكايين، من حضور المباريات لمدة 5 سنوات، كما يمكن إجبار المدانين بتزويد أو حيازة مخدرات على تسليم جوازات سفرهم عندما يلعب فريقهم في الخارج.

وفقا لصحيفة دايلي ميل، حذرت وزيرة وزير الشرطة في الحكومة كيت مالتهاوس من تكرارا ما وصفته "عنف قبيح" فى بعض مباريات كرة القدم هذا الموسم، والذى كان بمثابة صدمة فى جميع البطولات الرياضية، وأضافت: "يجب ان نتحرك".

سيتم تنفيذ العقوبات الجديدة، من خلال تمديد أوامر حظر كرة القدم، والتى لا يمكن للمحكمة حاليًا فرضها إلا على المدانين بارتكاب أعمال عنف وفوضى وسلوك عنصري وجرائم كراهية عبر الإنترنت.

ظهرت أفكار مماثلة أيضًا فى استراتيجية الحكومة للمخدرات لمدة 10 سنوات، والتى بالإضافة إلى التعهد بكسر "وصمة العار المرتبطة بالإدمان"، طرحت فكرة فرض حظر التجول (أينما كان ذلك مناسبا) أو مصادرة جوازات السفر مؤقتًا أو رخص القيادة للمخالفين الذين تم ضبطهم وهم يتعاطون المخدرات لأغراض ترفيهية.

قالت الحكومة إنها تأمل في أن تمنع الإجراءات الجديدة الفوضى مثل تلك التي شوهدت في نهائى كأس الأمم الأوروبية بين إنجلترا وإيطاليا في يوليو الماضى، مشيرة إلى ان ملاعب كرة القدم يجب ان تكون مكانًا آمنًا للجماهير، وخاصة الأطفال.

قال قائد كرة القدم في المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC)، مارك روبرتس، إنه "مسرور" لتمديد أوامر الحظر "لمواجهة قضايا الفوضى المتزايدة التي شهدناها، والتي يقودها جزئيًا استخدام عقاقير من الدرجة الأولى".