محافظة الإسكندرية: حصاد 25 ألف فدان قمح منذ بداية الموسم

_الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع المديريات المسئولة عن عملية حصاد وتوريد الأقماح بالمحافظة اتخذت كل التدابير لحصاد وتوريد الأقماح بشكل فعال يضمن الحصول على أكبر كميات ممكنة من الأقماح هذا العام، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين، لافتا إلى أنه تم التاكيد على إعداد تقرير مفصل بمؤشرات توريد الأقماح.



وأوضح المحافظ أنه منذ بداية موسم توريد القمح حتى أمس تم حصاد 25120 فدانا و17 قراريط من إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح والتي تبلغ نحو 72573 فدانا، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين لضوابط التوريد.



ومن جانبه أشار المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح بلغ 33444.150 طن منذ بداية موسم الحصاد وحتى أمس، مضيفا أن المديرية قد أطلقت حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتي توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التي تقلل من فرص حدوث فاقد في المحصول.





حصاد القمح (1)



حصاد القمح (2)



حصاد القمح (3)



حصاد القمح (4)









