ماكرون: العملية الروسية فى أوكرانيا تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا تظهر أنه لا يمكن استبعاد انتشار الأزمة الأوكرانية إلى الدول المجاورة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسة، أن العملية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها، وخاصة لمولدوفا، كما توضح الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا أن انتشار الأزمة إلى البلدان المجاورة ليس مستبعدا.

وتابع الرئيس الفرنسي: فرنسا تراقب عن كثب الوضع الأمني وجميع المحاولات التي تتعدى على استقرار وسيادة وسلامة أراضي مولدوفا.