كيف تؤثر القناة الهضمية على الصحة؟

كتبت - ميرفت رشاد

ربما سمعت عن اتصال القناة الهضمية بالدماغ ، مؤخرًا ، كشفت دراسات مختلفة أن صحة أمعائك يمكن أن تؤثر سلبًا على الجسم بالكامل، يتضمن ميكروبيوم الأمعاء البكتيريا والكائنات الدقيقة والفطريات والفيروسات الموجودة في الجهاز الهضمي، يلعب دورًا مهمًا في امتصاص العناصر الغذائية والمعادن الرئيسية من خلال مساعدتك في الحصول على أمعاء صحية، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

كيف تؤثر ميكروبيوم الأمعاء على الجسم؟

قال دكتور روي باتانكار ، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي : "تعتمد صحة أمعائك على ما تأكله، لقد ثبت من خلال العديد من الدراسات أنه إلى جانب التأثير على الهضم ، فإن صحة الأمعاء مرتبطة أيضًا بالجسم، وأن وجود خلل في ميكروبات الأمعاء يسبب خللًا في دسباقتريوز الذي ارتبط بحالات مثل السمنة ، بسبب عدم وجود ميكروبيوم صحي وضعف صحة الأمعاء".

وأضاف الدكتور باتانكار: "ستصاب بالصدمة لمعرفة أن دسباقتريوس يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تهدد الحياة مثل مرض التهاب الأمعاء ، والداء البطني ، وسرطان القولون، علاوة على ذلك ، فإن التغييرات التي لوحظت في ميكروبيوم الأمعاء مرتبطة أيضًا بمرض السكري وأمراض الكبد وحتى الأمراض التنكسية العصبية مثل التصلب المتعدد ".

كشفت العديد من الدراسات أيضًا عن وجود صلة بين القناة الهضمية والقلب، قد ينتج ميكروبيوم الأمعاء مادة كيميائية تسمى أكسيد ثلاثي ميثيل أمين (TMAO) ، والتي تسبب انسداد الشريان، تزيد المستويات العالية من TMAO من فرص الإصابة بأمراض القلب وتزيد من معدلات الوفيات لدى المرضى.

قد يكون لدى المرء أيضًا أمعاء متسربة حيث توجد ميكروبات غير مرغوب فيها في الجسم، هذا يدعو إلى حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم ويضعف جهاز المناعة.

ترتبط الاختلالات في ميكروبيوم الأمعاء أيضًا بقضايا الصحة العقلية وفقًا لبعض الدراسات، أمعائك متصلة بالأعصاب وتشارك في المراسلة مع الدماغ، تصنع العديد من الناقلات العصبية ، مثل السيروتونين ، في القناة الهضمية وتؤدي إلى الشعور بالسعادة والرفاهية، أولئك الذين يعانون من الاكتئاب أو التوتر أو القلق سيكون لديهم مستويات منخفضة من السيروتونين، يمكن أن تساعد التغذية الجيدة في التغلب على القلق والتوتر والاكتئاب.

نصائح للعناية بأمعائك



الأطعمة المخمرة تساعد في وجود ميكروبيوم جيد لذلك ، تناول الزبادي ، ومخلل الكرنب ، واللبن الرائب حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف، أدخل الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي، تجنب الأطعمة الزيتية والتوابل والمعلبة والمعالجة التي يمكن أن تهيج الأمعاء وتقلل من مناعتك، قل لا القهوة والكحول والتدخين والكولا والمشروبات الغازية، تناول أنواع الشاي مثل الزنجبيل والبابونج والنعناع، اشرب كمية كافية من الماء لإزالة السموم من الجسم، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة يوميًا والبقاء بعيدًا عن الإجهاد في الحفاظ على صحة الأمعاء.