أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن ظهور أعراض الحمى لدى 262 ألفاً و270 شخصا، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة سببها الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذه الحصيلة الجديدة ترفع أعداد من ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى نحو 1.978 مليون شخص، وحالات الوفاة إلى 63 حالة.
وأعلنت كوريا الشمالية يوم 12 مايو عن تفشي سلالة أوميكرون على أراضيها بعد مرور أكثر من عامين على الادعاء بأنها خالية تماما من الإصابات بالفيروس المستجد، وأعلنت عن اتباع نظام "الطوارئ القصوى" للسيطرة على الفيروس.
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