وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذه الحصيلة الجديدة ترفع أعداد من ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى نحو 1.978 مليون شخص، وحالات الوفاة إلى 63 حالة.

وأعلنت كوريا الشمالية يوم 12 مايو عن تفشي سلالة أوميكرون على أراضيها بعد مرور أكثر من عامين على الادعاء بأنها خالية تماما من الإصابات بالفيروس المستجد، وأعلنت عن اتباع نظام "الطوارئ القصوى" للسيطرة على الفيروس.