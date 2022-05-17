وذكرت قناة "آسيا نيوز" أن "ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية الوحيدة (آير كوريو) والتي لا تُحلق سوى لوجهتين فقط هما الصين وروسيا، توجهت من كوريا الشمالية إلى مدينة شنيانج الصينية فيما يعتبر أولى رحلاتها الدولية منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عامين".

وأضافت مصادر إعلامية أن الطائرات عادت وهي تحمل الإمدادات الطبية في وقت لاحق، حيث أشارت إلى الكوريين الشماليين قد يسعون لإرسال رحلات إضافية لأن الكمية التي تم شحنها في تلك الرحلات لا تبدو كافية.

وتكافح كوريا الشمالية مع أول تفش معترف به لإصابات كوفيد-19، والذي أكدته الأسبوع الماضي، مما أثار القلق بشأن أزمة صحية كبيرة بسبب نقص اللقاحات والبنية التحتية الطبية المناسبة.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوزارة ليست على علم بالتقارير الإعلامية ولم تخض في أي تفاصيل بشأن أي مساعدة لكوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أعلنت إصابة 1.48 مليون شخص بأعراض الحمى حتى مساء أمس الاثنين، من بينهم 56 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلا أنها لم تؤكد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.