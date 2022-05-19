اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 03:39 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تنفى استبعاد الصين من الإطار الاقتصادي (IPEF)

الخميس، 19 مايو 2022 02:42 م
كوريا الجنوبية تنفى استبعاد الصين من الإطار الاقتصادي (IPEF) كوريا الجنوبية
أ ش أ

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نفى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس التوصيفات التي تشير إلى أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) الذي تقترحته الولايات المتحدة يسعى إلى استبعاد الصين من سلاسل التوريد العالمية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسؤول رئاسي قوله إن مخاوف الصين الواضحة بشأن الإطار لا مبرر له، رافضا أي فصل بين الصين وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن التجارة البينية وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.
 
ويُشار إلى أن IPEF هي مبادرة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر لضمان استمرار سلاسل التوريد الآمنة والمرنة، ووضع قواعد الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في بنية تحتية نظيفة وحديثة وعالية المعايير.
 
وأكد المسؤول حديثه قائلا "قلنا للصينيين إنه ينبغي علينا إنشاء إطار لإدارة سلاسل توريد مستقرة من خلال مفاوضات المتابعة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين، ونحن بالتأكيد لا نحاول استبعاد الصين".
 
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مشاركة كوريا الجنوبية في IPEF خلال قمته مع بايدن في سول يوم السبت.

كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية والصين

الاقتصاد العالمي

حرب أوكرانيا


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