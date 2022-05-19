كندا تُحقق فى 17 حالة محتملة لجدرى القرود فى مونتريال

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تحقق سلطات الصحة الكندية فى 17 حالة فى منطقة مونتريال يُشتبَه في إصابتها بمرض جدري القردة، المنتشر في إفريقيا، وقالت مديرة هيئة الصحة العامة في مونتريال، الدكتورة ميلين دروين - للصحفيين اليوم /الخميس/ - إن الإصابات لم يتم تأكيدها بعد من قبل المختبر، لكن حالات تفشي المرض مؤخرًا في أوروبا والحالة المبلغ عنها في الولايات المتحدة تشير إلى أنها حالات محتملة للفيروس.



وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في 12 مايو من عيادات متخصصة فى الأمراض المنقولة جنسيًا.



وعادةً ما يقتصر مرض جدري القرود على إفريقيا، وترتبط الحالات النادرة فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالسفر إلى هناك. وتم الإبلاغ عن عدد صغير من الحالات المؤكدة أو المشتبه بها هذا الشهر في المملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا.



وقالت دروين إن المرض ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق والرذاذ ولا يوجد سبب يدعو للذعر.



وجدري القردة هو مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا، وأعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.