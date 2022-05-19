اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تُحقق فى 17 حالة محتملة لجدرى القرود فى مونتريال

الخميس، 19 مايو 2022 07:40 م
كندا تُحقق فى 17 حالة محتملة لجدرى القرود فى مونتريال قرود
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق سلطات الصحة الكندية فى 17 حالة فى منطقة مونتريال يُشتبَه في إصابتها بمرض جدري القردة، المنتشر في إفريقيا، وقالت مديرة هيئة الصحة العامة في مونتريال، الدكتورة ميلين دروين - للصحفيين اليوم /الخميس/ - إن الإصابات لم يتم تأكيدها بعد من قبل المختبر، لكن حالات تفشي المرض مؤخرًا في أوروبا والحالة المبلغ عنها في الولايات المتحدة تشير إلى أنها حالات محتملة للفيروس. 


وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في 12 مايو من عيادات متخصصة فى الأمراض المنقولة جنسيًا.


وعادةً ما يقتصر مرض جدري القرود على إفريقيا، وترتبط الحالات النادرة فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالسفر إلى هناك. وتم الإبلاغ عن عدد صغير من الحالات المؤكدة أو المشتبه بها هذا الشهر في المملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا.


وقالت دروين إن المرض ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق والرذاذ ولا يوجد سبب يدعو للذعر.


وجدري القردة هو مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا، وأعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.


قرود

جدرى القرود

كندا

بريطانيا

الجدرى


الموضوعات المتعلقة

الكلام فى التريندات على إيه النهارده؟.. هنادى مهنا ترد على شائعات انفصالها عن أحمد خالد صالح: مش فاضى.. والعاهل الأردنى يوافق على تحديد إقامة شقيقه الأمير حمزة.. وطوارئ فى أوروبا بعد انتشار فيروس "جدرى القرود"

الخميس، 19 مايو 2022 07:19 م

وكالة الرقابة الروسية تشدد اجراءات الحجر الصحى على الحدود لمنع تسلل جدرى القرود

الخميس، 19 مايو 2022 03:45 م

الصحف العالمية: طوارئ فى أوروبا وأمريكا بعد انتشار "جدرى القرود".. وإيلون ماسك يخسر 12 مليار دولار فى يوم واحد بعد تحوله إلى جمهورى.. بوتين ينشر دبابات "Terminator" فى أوكرانيا.. وإعلام إيطاليا يروج لمرسى علم

الخميس، 19 مايو 2022 02:38 م

الصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات جدرى القرود.. ما لا تعرفه عن الفيروس

الخميس، 19 مايو 2022 11:20 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة