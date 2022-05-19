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فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود فى منطقة باريس

الخميس، 19 مايو 2022 11:13 م
فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود فى منطقة باريس قرد
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس اكتشاف أول حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس جدري القرود على الأراضى الفرنسية في منطقة باريس/ إيل دو فرانس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس فى جميع أنحاء العالم، بحسب "يورو نيوز".

 

يسبب فيروس جدرى القرود أعراض الحمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد. وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين رئيسيتين له إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 بالمئة وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 بالمئة من حالات الإصابة.

وانتشر نوع غير عادى من الجدرى في أوروبا والذى أبقى القارة في حالة تأهب، وهو ما يسمى بـ"جدرى القرود"، حيث يوجد حتى الآن 12 حالة مؤكدة، ولا يزال 20 حالة آخرى قيد التحقق من الإصابة، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغال انضمت إل المملكة المتحدة وتم التأكد من 5 حالات من الإصابة ب"جدرى القرود" والذى تم اكتشافه لأول مرة في عام 1970 في جمهورية الكونغو.

في الوقت نفسه ، أضاف البرتغاليون 15 حالة مشتبه بها ، وفى إسبانيا ظهر  8 حالات آخرى، وأدى تفشى المرض إلى إبقاء العديد من الدول الأوروبية في حالة تأهب منذ اكتشاف الحالات الأولى الأحد الماضى.

ما هو جدرى القرود؟

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية مختلفة ، فإن "جدري القرد" مرض حيواني المصدر ، أي ينتقل من الحيوانات ، في هذه الحالة من القرود.

وأوضحت الصحيفة أنها عدوى فيروسية غير عادية ترتبط حالاتها عادةً بغرب إفريقيا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية ، فإن مضيف العامل الممرض ينتمى إلى عائلة orthopoxvirus ، وهي سمة من سمات القوارض ، والتي يمكنها نقل الفيروس إلى القرود ثم إلى البشر.

وتحدث العدوى عندما يتلامس الشخص السليم مع سوائل من شخص مصاب ، والتي قد تكون على هيئة الإفرازات التي تنتج الآفات الناجمة عن المرض أو من خلال قطرات سميكة من اللعاب، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يحدث الانتقال من الحيوانات إلى البشر عند التلامس مع الحيوانات المصابة أو اللحوم الملوثة.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ، فإن نسبة فتك المرض تتراوح من 1٪ إلى 10٪ ، مما يؤدي إلى وفيات بين الأصغر سنًا، وحتى الآن ، لم يتم تسجيل أي حالات في دول أخرى أو في أمريكا اللاتينية ، بينما لم يتم تأكيد أي وفيات.

والجدير بالذكر أنه  في بداية الأسبوع الجارى ، صرحت وكالة السلامة الصحية البريطانية أن عدد المصابين بمرض جدرى القرود بين السكان البريطانيين ازداد إلى 3 أشخاص خلال أسبوع واحد.


جدرى القرود

فرنسا

كندا

ألمانيا

الجدرى


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