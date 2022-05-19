عودة الاتصالات بمطروح بعد إصلاح قطع كابلات التراسل الرئيسية

مطروح - حسن مشالى

عادت منذ قليل، خدمات الاتصالات الأرضية واللاسلكية المختلفة، بمحافظة مطروح، بعد أن أصابها الشلل التام عصر اليوم الخميس، بسبب حدوث قطع في كابلات التراسل الرئيسية والتبادلية، بالساحل الشمالي، والتي تربط مدن وقرى محافظة مطروح بشبكات الاتصالات العامة.

وتعطلت خدمات الاتصالات الأرضية وشبكات المحمول والإنترنت، بمدن محافظة مطروح، الواقعة غربي مدينة العلمين وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، للمرة الثانية خلال يومين، بسبب تعرض الخطين الرئيسي والتبادلي للاتصالات للقطع، نتيجة أعمال توسعة وتطوير طريق الساحل الشمالي، وسبق حدوث هذا العطل بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، واستمر لأكثر من 3 ساعات، وتكرر العطل اليوم الساعة 3.30 عصرا.

وأفاد مصدر مسئول بمطروح، حدوث عطل تراسلي مزدوج بين مطروح وبرج العرب الجديدة، في المسار الرئيسي والمسار التبادلي، بسبب قطع في كابلات الرئيسية والتبادلية، نتيجة الاعمال المدنية الخاصة برفع كفاءة وتوسعة طريق الساحل الشمالي، مما أثر على خدمات الاتصالات الأرضية وشبكات المحمول وخدمات الإنترنت بمدن المحافظة المختلفة.

وأضاف المصدر، أن خدمات الاتصالات عادت للعمل بشكل طبيعي بعد إصلاح العطل، بالخطوط التي تعرضت للقطع، وتعمل حاليا شبكات التليفونات الأرضية والمحمول والإنترنت بانتظام، بعد تعطلها بشكل تام.