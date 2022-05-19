محافظ مطروح يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين لتقديم الدعم والاستجابة للمطالب

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اللقاء الدورى الثامن لخدمة المواطنين، للاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير الخدمات، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 19 مايو الجاري، تقديم مساعدات وإعانات مالية وعينية بمبلغ 885 ألف جنيه، من بينها 86.5 ألف جنيه تكلفة علاج 18 حالة بمستشفيات خارج المحافظة، ومساعدات مالية بقيمة 36.1 ألف جنيه لعدد 36 مواطن، وكسوة عيد الفطر لـ3212 طفلا بقيمة 762.2 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع كراتين المواد الغذائية، خلال شهر رمضان الكريم لـ20 ألفا و119 أسرة على مستوى المحافظة.



كما جرت الاستجابة وتلبية 2509 طلبات على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعى وشكاوى صفحة المركز التكنولوجى ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 2541 بنسبة تنفيذ 99%.



ووجه محافظ مطروح، خلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة، بحضور مسئولى الجهات المعنية، بصرف مساعدة شهرية لأحد المواطنين نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، ودراسة إدراجه ومواطن آخر من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، ضمن معاش تكافل وكرامة.



كما وجه "شعيب" لرئيس مدينة الحمام بالمتابعة مع إدارة التضامن الاجتماعى بالحمام، وصول وتسليم كارت تكافل وكرامة لأحد المواطنين.

وردا على طلب معلمتين بالموافقة على الانتداب داخل وخارج المحافظة، أكد المحافظ، إمكانية توفير البدل أو الانتظار لحين تعيين معلمين جدد بمسابقة الـ30 الف معلم، وذلك نظرا للعجز في تخصصاتهم التعليمية.



كما وجه، لفرع هيئة التأمين الصحى، بالعمل على توفير نقل الدم لطالب يعانى أنيميا البحر المتوسط وفيروس سي بالكبد، ويحتاج إلى نقل دم كل 3 أشهر وصرف علاج كل 3 أشهر من الإسكندرية، كما وجه بتوفير فرصة عمل لوالد الطفل المريض.



وأفاد مسئول التأمين الصحي بمطروح، أنه جارى التعاقد مع استشاريين في أمراض الدم بمطروح، للتيسير على المواطنين.



وكلف "شعيب" شركة الكهرباء، بمراجعة أعمال صيانة الكابلات والأعمدة الكهربائية ردا على شكوى تضرر مواطني منطقة حتاوة بالكيلو 8 في مدينة مرسى مطروح، وطلبهم بدعم المنطقة بمحول كهرباء، على الرغم من قلة الكثافة السكانية بالمنطقة، حيث جرى رفع طاقة المحول من 50 إلى 100 كيلو، وتدعيمها بأعمدة ووصلات لتحسين الجهد.



وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم عمل مطبات فور الانتهاء من أعمال الرصف بشارع 15 بمنطقة الكيلو 2 في مرسي مطروح، خاصة أمام الأماكن الحيوية والأكثر كثافة، حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطرق والمرور ومجلس المدينة، استجابة لطلب أهالى المنطقة.