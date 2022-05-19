عميد كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ يعلن الفائزين في مسابقة المشاريع الابتكارية

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلن الدكتور أسامه ابوسعده، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ، أسماء الفائزين في مسابقة المشاريع الابتكارية بمنتدى الحوسبة والذكاء الإصطناعى، الذى نظمته كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والدكتور عبد الرازق دسوقى،رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنمية المجتمع، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة أبوسعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات

وقال عميد كلية حاسبات ومعلومات، شارك فى المسابقة 25 جامعة مصرية متمثلة فى طلاب كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي بمشاريع وابتكارات مختلفة.وجاءت نتيجة تقييم المشاريع بفوز 5 جامعات كأفضل مشاريع ضمن المسابقة.

وجاء بالمركز الأول كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ فريق"أ" والذي شارك بمشروع النظام الذكي لتجزئة ومحاربة السرطانات الأكثر شيوعا التي تصيب المرأة "، وجاء بالمركز الثاني كلية الحاسبات وعلوم البيانات، جامعة الإسكندرية، والتي شارك فريقها بمشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أمراض العين.

وجاء بالمركز الثالث: كلية الحاسبات كفرالشيخ ، وشارك الفريق بمشروع عنوان التشخيص الطبى الأولى والارشفه للبيانات الطبية.

وأضاف سعده ، كما جاء بالمركز الرابع كلية الحاسبات جامعة طنطا، والتي شاركت بمشروع المدن الذكية "البيت الذكي، الموقَف الذكي" ، وجاء بالمركز الخامس كلية الحاسبات جامعة الزقازيق، والتي شاركت بمشروع نظام مستدام ومتعدد الوظائف لتحليل مشية الإنسان.