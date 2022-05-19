اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عضوة بالكنيست الإسرائيلى تنشق عن الائتلاف الحاكم وتحوله نحو الأقلية

الخميس، 19 مايو 2022 04:30 م
عضوة بالكنيست الإسرائيلى تنشق عن الائتلاف الحاكم وتحوله نحو الأقلية الكنيست - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت عضوة الكنيست العربية، غيداء ريناوي زعبي، من حزب "ميرتس" اليساري، اليوم الخميس، انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.

وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي، التي قالت في خطاب نشرته وسائل الإعلام في إسرائيل إنها تنسحب من دعم الحكومة لاعتبارات أيديولوجية، إلى ترك بينيت يسيطر على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنسيت البالغ عددها 120 مقعدا.

يترأس بينيت ائتلافا من أحزاب اليسار والوسط واليمين وأحزاب عربية أدى اليمين قبل عام، منهيا المدة القياسية التي أمضاها بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء واستمرت 12 عاما.

 
 
 

 


الكنيست

إسرائيل

الكنيست الإسرائيلى

غيداء ريناوي زعبي


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