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عامل يقتل صاحب مقهى حرقا بـ"غلاية مياه" فى بولاق الدكرور

الخميس، 19 مايو 2022 10:31 ص
عامل يقتل صاحب مقهى حرقا بـ"غلاية مياه" فى بولاق الدكرور اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى عامل حياة صاحب مقهى في بولاق الدكرور، بحرقه بغلاية مياه، والاعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لاعتداءه على ابنه بالضرب، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل صاحب مقهى إلى المستشفى مصابا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب المتهم على ضربه لابنه، مما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه، واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق، وفروا هاربين.
 
تم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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