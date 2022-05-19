عائلة شيرين أبو عاقلة تقيم قداس ترحيم للشهيدة وتستقبل العزاء السبت المقبل

كتب: أحمد جمعة

تقيم عائلة أبو عاقلة قداس الشهيدة المرحومة شيرين أبو عاقلة، يوم السبت المقبل، الساعة الثالثة عصرا في كنيسة الروم الملكيين للكاثوليك عند باب الجديد بالقدس المحتلة.

وأعلنت أسرة شيرين أبو عاقلة أن الأسرة ستستقبل التعازي باستشهاد ابنتهم شيرين مباشرة في كنيسة اللقاء، الواقعة في بيت حنانيا حتى الساعة الثامنة مساء.



عزاء شيرين أبو عاقلة يوم السبت المقبل كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد قال إن النقابة لم تتراجع فى أى عهد عن دعم القضية الفلسطينية ونعيد التأكيد على حظر كل أنواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلى.

وتابع خلال كلمته بحفل تأبين الصحفية شيرين أبو عاقلة، أن من سيتجرأ على التطبيع عليه أن يلقى مصيره.

وأعلن نقيب الصحفيين عن تدشين جائزة باسم الشهيدة، لشئون تغطية فلسطين، ليكون فرع جديد مع جائزة الشهيد، بالإضافة إلى الحفاظ على جرافيتى الشهداء على مدخل النقابة، وسيتم إضافة ركن يتم وضع كل صور الشهداء به.

وأشار أن النقابة فتحت تبرعا لفلسطين لدعم مقاضاة دولة الاحتلال فى كل المحافل الدولية والجنائية، وانضمام النقابة لكل الإجراءات الدولية من أجل مقاضاة هذا المحتل، لأن القانون الدولى يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن النقابة تقوم بكامل صلاحيتها فى منع التطبيع مع الكيان الصهيونى.

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت إلى ضرورة إجراء تحقيقات مناسبة فى تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية، ومحاسبة أى شخص تثبت مسؤوليته عما جرى من انتهاكات خلال مراسم تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة فى القدس الشرقية المحتلة بعقوبات جزائية وتأديبية تتناسب مع خطورة الانتهاك.

وقالت باشيليت، فى بيان للمنظمة الأممية إنها تتابع بقلق عميق الأحداث التى وقعت فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، واصفة المشاهد التى أظهرت الشرطة الإسرائيلية وهى تهاجم المشيعين فى جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة فى القدس الشرقية يوم الجمعة بأنها صادمة وأشار البيان إلى أنه " تشير التقارير إلى إصابة ما لا يقل عن 33 شخصا."

وأضافت باشيليت قائلة: "ويبدو أن استخدام إسرائيل للقوة، الذى تم تصويره وبثه على الهواء مباشرة، غير ضرورى ويجب التحقيق فيه بشكل سريع وشفاف".