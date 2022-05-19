ضبط 855 حالة إشغال وغلق 34 منشأة مخالفة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والمختصين بتطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة وإزالة الاشغالات والتعديات وتلبية احتياجات المواطنين والاستحابة لشكواهم، قام رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط ووقف المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين



وفي هذا الصدد؛ نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن التحفظ على عدد 855 حالة إشغال متنوع، وغلق 34 منشأةـ بالإضافة إلى تحرير 1771 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 162 ألف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بتطبيق المواعيد الصيفية خلال 72 ساعة



وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الاشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.







جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)











