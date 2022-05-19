صوامع سوهاج تستقبل 47 ألف طن قمح وإحباط محاولة بيع 10 أطنان بالسوق السوداء

سوهاج - محمود مقبول

أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ47 ألف طن من الأقماح، تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام فى 15 أبريل الجارى حتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأكد الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كل العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن إجمالى ما تم وصوله للصوامع حتى الآن 47 ألف طن وعملية التوريد مستمرة بشكل منتظم، وأن هناك متابعة دورية ومستمرة على كل المنافذ الخاصة باستقبال محصول القمح هذا العام.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من محصول القمح قبل بيعها فى السوق السوداء، حيث تم ضبط الأقماح محملة على سيارتين فى طريقهم إلى مدينة البلينا وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج إن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022، 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط .

جدير بالذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تتسع لـ142 ألف طن قمح.