اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة بورسعيد": زيادة إنتاجية القمح خلال العام الجارى بسبب موجة الصقيع

الخميس، 19 مايو 2022 09:00 ص
"زراعة بورسعيد": زيادة إنتاجية القمح خلال العام الجارى بسبب موجة الصقيع زراعات القمح
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسني عزام، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، أن محصول القمح زادت إنتاجيته خلال هذا العام بسبب موجة الصقيع التي جاءت على الأراضي.

وأضاف "عزام"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستهدف في محافظة بورسعيد من محصول القمح على حسب المساحة المنزرعة والبالغة 15 ألف فدان هى 25 ألف طن كحد أدنى، و35 ألف طن كحد أقصى.

وأشار عزام، إلى أنه يوجد تعاون كبير بين المزارعين من أجل أمن وأمان مصر الغذائي بتوفير القمح على حسب الكميات المنزرعة، كما تم تحفيز المزارعين بـ65 جنيها كحافز بالأردب لتوريد القمح.

وأوضح الدكتور حسني عزام، أن عمليات التوريد مستمرة داخل الشون والصوامع يومياً من خلال المزارعين بأراضي جنوب وشرق محافظة بورسعيد.

يذكر أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

توريد القمح

القمح

حصاد القمح

الصقيع


الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يلتقى 18 من أصحاب محال الممشى السياحى بعد تحرير عقود جديدة حتى 2050

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:10 ص

قمح الخير فى صوامع مصر.. محافظ بنى سويف يعلن توريد 65 ألفا و673 طنا من القمح.. رئيس البنك الزراعى: توريد 36 ألف طن بزيادة 6000 طن عن العام الماضى بكفر الشيخ.. و6971 طنا إلى بورسعيد حتى الآن

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:00 ص

محافظ بورسعيد: تسليم رخصة بناء مشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى

الإثنين، 16 مايو 2022 02:12 م

تصدير 4500 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش البحرى

الإثنين، 16 مايو 2022 01:55 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة