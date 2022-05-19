"زراعة بورسعيد": زيادة إنتاجية القمح خلال العام الجارى بسبب موجة الصقيع

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عزام، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، أن محصول القمح زادت إنتاجيته خلال هذا العام بسبب موجة الصقيع التي جاءت على الأراضي.



وأضاف "عزام"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستهدف في محافظة بورسعيد من محصول القمح على حسب المساحة المنزرعة والبالغة 15 ألف فدان هى 25 ألف طن كحد أدنى، و35 ألف طن كحد أقصى.

وأشار عزام، إلى أنه يوجد تعاون كبير بين المزارعين من أجل أمن وأمان مصر الغذائي بتوفير القمح على حسب الكميات المنزرعة، كما تم تحفيز المزارعين بـ65 جنيها كحافز بالأردب لتوريد القمح.



وأوضح الدكتور حسني عزام، أن عمليات التوريد مستمرة داخل الشون والصوامع يومياً من خلال المزارعين بأراضي جنوب وشرق محافظة بورسعيد.

يذكر أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.