كتب سمير حسنى

أكد ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن أزمة الطاقة بدأت في أوروبا وما سيحدث بنهاية العام المقبل سيكون أسوأ مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار، نقلا عن مصادر إعلامية.

وحذر أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيؤدى إلى اضطرابات مجتمعية.