أكد ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن أزمة الطاقة بدأت في أوروبا وما سيحدث بنهاية العام المقبل سيكون أسوأ مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار، نقلا عن مصادر إعلامية.
وحذر أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيؤدى إلى اضطرابات مجتمعية.
وأوضح جوتيريش أن النمسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 40% حيث تمضي قدمًا في خطط الوصول إلى مستوى الصفر في انبعاثات الكربون بحلول 2050 حسب أهداف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا تفرض سرعة تقليل استهلاك الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والوظيفة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لا يتوقع وقف الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا فى المستقبل القريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة