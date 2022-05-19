وأوضح جوتيريش أن النمسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 40% حيث تمضي قدمًا في خطط الوصول إلى مستوى الصفر في انبعاثات الكربون بحلول 2050 حسب أهداف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا تفرض سرعة تقليل استهلاك الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والوظيفة. 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لا يتوقع وقف الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا فى المستقبل القريب.