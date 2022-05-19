رئيسة مولدوفا تطالب الجيش الروسي بالانسحاب من ترانسنيستريا

كتب أحمد عرفة

طالبت رئيسة مولدوفا مايا ساندرو، الجيش الروسي الذي يحرس مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليا.

وقالت رئيسة مولدوفا إن مولدوفا بلد محايد، داعية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي ترانسنيستريا، موضحة أن وجود القوات الروسية هناك ينتهك حياد الجمهورية.

ولفتت رئيسة مولدوفا إلى أن سلطات بلادها تحاول إيجاد حل سياسي سلمي للصراع مع ترانسنيستريا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.