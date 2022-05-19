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رئيسة "الاتحاد الروسى": سنرد على انضمام السويد وفنلندا للناتو بشكل مناسب

الخميس، 19 مايو 2022 03:40 م
رئيسة "الاتحاد الروسى": سنرد على انضمام السويد وفنلندا للناتو بشكل مناسب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو
وكالات

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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم، إن رد روسيا العسكري على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون متناسبا مع وجود الحلف هناك، ومع أنواع الأسلحة التي سيتم نشرها في البلاد.
 
وأضافت ماتفيينكو أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لا يعزز الاستقرار في أوروبا كما سيؤثر سلبا على الوضع السياسي هناك، معتبرة أن قرار هلسنكى وستوكهولم بالانضمام إلى الحلف اتخذ بضغط من الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وحذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، من أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التعاون بين روسيا والدولتين.
 

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