ذا هيل: جولة بايدن الآسيوية تحول تركيز واشنطن صوب الصين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الجولة الآسيوية التى يقوم بها الرئيس الأمريكى جو بايدن، بداية من اليوم الخميس، تحول التركيز الأمريكى صوب الصين، بعدما هيمن الغزو الروسى لأوكرانيا على المشهد خلال الأشهر الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن بايدن سيقوم بأول رئيس له منذ توليه الحكم إلى آسيا، تشمل كوريا الجنوبية واليابان، وهى فرصة للتركيز أكثر على التحدى الذى تشكله الصين بعد أن تم استنزاف إدارته فى الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وكان بايدن قد تولى منصبه متوقعا التركيز على الصين باعتبارها التحدى الأول فى السياسة الخارجية. وفى خطاب تلو الآخر، تحدث الرئيس الأمريكى عن الصين باعتبارها المنافس الاقتصادى الرئيسى للولايات المتحدة ووضع سياسة وأسس شراكات حول مواجهة نفوذ بكين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لكن هذا التركيز واجه تحديا بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، والذى يقول الخبراء إنه يضمن فعليا أن تحتاج الولايات المتحدة إلى تخصيص المزيد من الموارد على المدى القصير والمتوسط لتعزيز الأمن الأوروبى، بالإضافة إلى تعزيز حلفائها الآسيويين أثناء مواجهة الصين.

وقال تشارلز كوبتشان، الزميل فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، الذى عمل فى مجلس الأمن القومى فى إدارة أوباما إنه لا يرى أن هذا التحول مؤقت، ولأن روسيا أظهرت نية عدوانية ستطلب يقظة فى أوروبا الشرقية، وستتطلب المزيد من القوات الأمريكية على الجناح الشرقى للناتو والمزيد من السفن والطائرات والقدرات.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "بالنسبة لنا، هناك مستوى معين من التكامل والتكافل في الاستراتيجية التي نتبعها في أوروبا والاستراتيجية التي نتبعها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إن قدرة الرئيس بايدن الفريدة على تجميع هؤلاء معا ستكون، على ما أعتقد، السمة المميزة لرئاسته للسياسة الخارجية".