دراسة: عدد النازحين داخليا بلغ 59.1 مليون عام 2021

أ.ش.أ

أعلنت منظمتان غير حكوميتان هما مركز رصد النزوح الداخلي (آي دي إم سي) والمجلس النرويجي للاجئين (إن آر سي) في دراسة أن النزاعات والكوارث الطبيعية أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم عام 2021، ما رفع العدد الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي.

وقالت الدراسة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن عدد النازحين داخليا بلغ 59.1 مليون عام 2021 نصفهم تقريبا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

يذكر أن المجلس النرويجي للاجئين هو منظمة إنسانية غير حكومية نرويجية تختص بمساعدة الناس وحقوق الإنسان، في الدول التي تستضيف اللاجئين وتحسين معيشتهم من مواد غذائية وغيرها من متطلبات الحياة أو التي يكون فيها النزوح الداخلي ومقره الرئيسي مدينة "أوسلو".

يشار إلى أن مركز رصد النزوح الداخلي يهدف إلى دعم وتعزيز الاستجابات الدولية والوطنية لحالات النزوح الداخلي، واحترام حقوق النازحين داخليا الذين غالبا ما يشكلون أضعف الفئات في العالم، كما أنه يرمي أيضا إلى تشجيع إيجاد الحلول الدائمة للنازحين داخليا سواء من خلال العودة أو الإدماج المحلي أو التوطين في مناطق أخرى من البلاد.