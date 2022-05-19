خد بالك.. عوامات العين مؤشر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كتبت - ميرفت رشاد

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول ، وهو نوع من الدهون، ليعمل بشكل صحيح، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك، ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر معروف لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية، غالبًا ما يتم وصف ارتفاع الكوليسترول ، الذي يتميز بنقص العلامات التحذيرية ، بأنه حالة صامتة، فإن ترك مستوياتك دون اكتشاف قد يعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر، يمكن أن تكون عوامات العين أحد مؤشرات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

عوامات العين:

العوامات هي نقاط في رؤيتك وعادة ما تبدو مثل المواصفات السوداء أو الرمادية أو أنسجة العنكبوت التي تنجرف عند تحريك عينيك، تعتبر البقع أو الخطوط الداكنة في رؤيتك (العوائم) من أعراض انسداد شبكية العين ، وهي نسيج حساس للضوء في الجزء الخلفي من العين ، تتلقى إمدادها بالدم من خلال والوريد الشبكي، عندما يتم انسداد الوريد يتسرب الدم والسوائل إلى شبكية العين قد تتورم منطقة الشبكية يؤثر على رؤيتك المركزية، يعد ارتفاع الكوليسترول أمرًا شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي.

أعراض عوامات العين

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تعاني من عوامات العين أم لا ، فهناك بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تساعد في تحديد العوائم، يمكن أن تأخذ العوائم أشكالًا مختلفة مثل الخطوط الصغيرة أو الحلقات أو أشكال نسيج العنكبوت أو الأشكال الأخرى غير المنتظمة، يمكن أن تكون أيضًا على شكل بقع داكنة أو بقع تتحرك عندما تحرك عينيك، عندما تحاول تتبع هذه العوائم ، فإنها تتحرك بسرعة خارج المجال البصري، غالبًا ما يتم دعم عوامات العين على الخلفيات الساطعة مثل الشاشات أو السماء الزرقاء أو الجدار الأبيض. تختلف شدة وحجم وشكل هذه العوامات من شخص لآخر.

متى ترى الطبيب:

إذا لاحظت وجود عوامات في العين أكثر من المعتاد ، ومضات من الضوء في العين أو ظلام على أي جانب من جوانب رؤيتك ، فيجب أن يفحصها الطبيب، من المهم أن نلاحظ أن عوامات العين لا يجب أن تكون بالضرورة من أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم فقط.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع:

من تغيير عادات نمط حياتك إلى الأدوية ، هناك طرق مختلفة يمكن أن تساعد في خفض مستوياتك، نظرًا لأن الكوليسترول يمكن أن يكون ناتجًا عن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية ، فإن تحويل نظامك الغذائي إلى نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في مستوياتك، الأطعمة مثل دقيق الشوفان والتفاح والخوخ والفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول، تلعب ممارسة الرياضة يوميًا دورًا كبيرًا في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. تجنب التدخين وحاول أن يكون لديك موقف خالٍ من التوتر، كل هذه التغييرات تقطع شوطًا طويلاً من أجل جسم صحي ينظم الكوليسترول.