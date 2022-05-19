تعرف على توصيات المؤتمر العلمى العام لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحي

أصدر المؤتمر العام لكلية دار العلوم جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية مجموعة من التوصيات فى ختام المؤتمر مساء اليوم كالتالي:

أولًا: تشكيل لجنة من مجلس الكلية للتوجه إلى القصر الجمهورى بعابدين والإعراب عن:

• تثمين المجلس لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قيادة قاطرة النهضة المعاصرة.

• دعم المجلس بكامل هيئته لسياسة مصر الداخلية والخارجية الحارسة لأمن خير الأوطان.

• أمل المجلس وسائر أبناء الدار وعموم عشاق اللغة والتراث فى رعاية الرئيس السيسى، وتشريفه احتفال الكلية بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس الكلية، وبدء مسيرة التنوير والعطاء، وحفظ اللغة العربية التى كما قال الإمام محمد عبده "تموت اللغة فى كل مكان وتحيا فى دار العلوم".

ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات للكلية (الدراسات العليا-وحدة ضمان الجودة).

• تنظيم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس على توطين نظام إدارة التعلم ثينكي (Thinqi) الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري.

• عقد الملتقى التوظيفي لخريجي الكلية.

• تشكيل لجنة موحَّدة لتطوير مقرر التدريبات؛ بحيث يقوم على تنمية المهارات والتدرج.

• اعتماد آلية التقويم التكويني (البنائي) لقياس جوانب ضعف المهارات لدى الطلاب؛ لتنميتها من خلال مقرر التدريبات والتدريب اللغوي والميداني.

• عقد المؤتمر الدولي للكلية في الدراسات البينية (العلوم اللغوية، والأدبية، والإسلامية).

• تشكيل لجنة لوضع تصور لبرنامج "الليسانس المتميز لدار العلوم للأجانب" في اللغة والحضارة والأدب والفكر الإسلامي.

• تشكيل لجنة لوضع تصور للائحة برنامج الليسانس وفق نظام الساعات المعتمدة طبقا للائحة الاسترشادية لقطاع دار العلوم.

• تشكيل لجنة لوضع تصور لتدريس وتقييم مقرر قاعة البحث في الليسانس.

• تشكيل لجنة لوضع تصور للمقررات الاختيارية بالدراسات العليا.