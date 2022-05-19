اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الأخطاء الشائعة عند القيام بالإنعاش القلبى الرئوى

الخميس، 19 مايو 2022 02:40 م
تعرف على الأخطاء الشائعة عند القيام بالإنعاش القلبى الرئوى الإنعاش القلبى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الإسعاف أن الخط الساخن لديها 123 فى كل أنحاء الجمهورية، ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة عبر موقع "فيس بوك" الأخطاء الشائعة عند القيام بالإنعاش القلبى الرئوى. 

وخلال التقرير التالى ننشر أبرز الأخطاء الشائعة عند الإنعاش القلبى الرئوى:

1 - استلقاء المصاب على سطح غير مستوى كالسرير أو الأريكة لأن ذلك يجعل الضغط على الصدر غير فعال وبلا جدوى والطريقة الصحيحة استلقاء المصاب على سطح صلب كالأرض.

2 - الخطأ الشائع الآخر الضغط على الصدر فى الجهة اليسرى اعتقادا بوجود القلب فى هذه الجهة لأن ذلك قد يؤدى لكسر الضلوع والطريقة الصحيحة مكان وضع اليد يكون فى منتصف عظمة القص فى منتصف الصدر.

3 - الضغط على الصدر ليس بالقوة المطلوبة حيث إن العنف يحدث إصابات بالأعضاء الداخلية والضلوع وحال ضعف الضغطات لا تجعل القلب يضخ الدم للأعضاء الحيوية ويكون غير فعال والطريقة الصحيحة يجب مراعاة عمق وقوة الضغطات، والرضع بإصبعين فقط والأطفال يد واحدة والبالغين بكلتا اليدين.

وأوضحت الصفحة أن الإنعاش القلبى الرئوى من أهم الإسعافات الأولية التي يجب تعلمها والتدرب عليها وفهم قواعدها فهى طوق النجاة في حالة توقف القلب عن ضخ الدم وحدوث الموت التدريجى.

1
الإخطاء الشائعة 

 

2
 جانب من الأخطاء الشائعة 

 

3
أخطاء شائعة 

 

44
  الإنعاش القلبى 

وزاره الصحه

هيئه الاسعاف

الانعاش القلبى


الموضوعات المتعلقة

هالة السعيد للنواب: شراء 1000 سيارة إسعاف وتوفير 1500 سرير رعاية العام القادم

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:39 ص

4 سيارات إسعاف تنقل جثامين معلم وزوجته ووالدته وابنته لدفنهم بكفر الشيخ

الثلاثاء، 03 مايو 2022 07:00 م

"الصحة" تعلن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك.. توزيع 2151 سيارة إسعاف على الميادين والمحاور والطرق السريعة بالمحافظات.. ورفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية

الخميس، 28 أبريل 2022 06:00 م

الصحة: 25 سيارة إسعاف فى حادث أتوبيس جنوب سيناء ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:59 م

الصحة: نشر سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور بالتزامن مع عيد الفطر

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:12 ص

بريطانيا تدعم أوكرانيا بسيارات إسعاف وإطفاء جديدة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:20 ص

الصحة تلغى إجازات طوارئ المستشفيات و1212 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات

الأحد، 24 أبريل 2022 01:55 م

يا وجع القلب..دمياط تتشح بالسواد حزنا على مصرع 3 أشقاء فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية..الضحايا طلاب بكليتى طب الأسنان والصيدلة..4 سيارات إسعاف لنقل المتوفين..والأهالى ينتظرون الجثامين لتشييعها لمثواها الأخير

الخميس، 21 أبريل 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة