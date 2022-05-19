تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم.. ماذا تأكل في الصيف؟

كتبت - ميرفت رشاد

يُعد ارتفاع ضغط الدم، حالة طبية شائعة للغاية، فهى حالة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى بشكل كبير، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعاني أكثر من 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا من ارتفاع ضغط الدم، أضاف أن ما يقرب من نصف المصابين ، أي 46٪ من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم على وجه الدقة، يجهلون تمامًا مرضهم، فقط 1 من كل 5 بالغين (21٪) يعانون من ارتفاع ضغط الدم يخضعون للسيطرة، مما يجعل الحالة أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بسبب قلة الوعي بارتفاع ضغط الدم وكثير من الناس يجهلون أنهم مصابون بهذه الحالة، يطلق على ارتفاع ضغط الدم في كثير من الأحيان اسم "القاتل الصامت"، لذلك من الضروري مراقبة ارتفاع ضغط الدم لديهم بشكل منتظم، لمساعدتك على مراقبة ارتفاع ضغط الدم، هناك بعض الأعراض التي يمكنك مراقبتها وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم نزيف الأنف، وعدم انتظام ضربات القلب، والصداع في الصباح الباكر، وتغيرات الرؤية، والطنين في الأذنين.



الأطعمة الصيفية لارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم أن يحتوي نظامك الغذائي على كمية كافية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، من المهم أيضًا تقليل تناول الصوديوم.

خلال فصل الصيف، من الضروري اتباع نظام غذائي يحافظ على صحتك ويساعد أيضًا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، من بين الفواكه ، يمكنك تضمين الموز لأنه غني بالبوتاسيوم وبالمثل ، يعتبر التوت والفراولة الغنيتين بمضادات الأكسدة إضافة جيدة إلى قائمتك، الكيوي هو فاكهة أخرى يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

في المأكولات البحرية، اختر الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة ، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتوفير الدهون الصحية المطلوبة للجسم.