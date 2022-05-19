تحرير 98 محضرا فى حملة تموينية للرقابة على الأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين حملاتها الرقابية على المحلات التجارية والمخابز البلدية بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز.

وقال حامد إبراهيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 6.5 طن من مصنعات الدواجن وضبط 2500 قطعة من المخبوزات الغذائية المحلاة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 58 كيلو من الجبن والعسل غير صالحين للاستهلاك الآدمى، علاوة على ضبط 1900 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير 98 محضرا منها 23 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين للبيع بأعلى من السعر الرسمى و28 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية و3 محاضر سلع منتهية الصلاحية غش تجارى ومحضر لعدم الإعلان عن المخزن و3 محاضر لعدم الإعلان عن مقررات تموينية.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و6 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون للمواطن ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و7 محاضر توقف عن الإنتاج ومحضرين تصرف فى الدقيق.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أعطى توجيهاته بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وتوافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها، ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وذلك حرصا على سلامة المواطنين.