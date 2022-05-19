تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب "هاتف محمول" فى بولاق الدكرور 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على جامع قمامة مما أسفر عن مقتله، بسبب استيلاء المجني عليه على هاتف محمول ملك أحد المتهمين في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بمقتل شقيقها "جامع قمامة" نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن طالبين أبناء عمومة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدوا عليه بالضرب، بعد مشاهدتهم له، خلال استيلائه على هاتف أحد الطالبين، الذي سقط منه أرضا واخفائه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.