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بولندا: سنساعد السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم قبل انضمامهما للناتو

الخميس، 19 مايو 2022 10:30 ص
بولندا: سنساعد السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم قبل انضمامهما للناتو دول الناتو
كتب سمير حسنى

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تعهد رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكى، بمساعدة السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم قبل حصولهما على الموافقة بالانضمام إلى حلف شمال الاطلنطي "الناتو"، بحسب مصادر إعلامية.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن الرد على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون مفاجأة والجيش يقرر.

وردا على سؤال صحفي فنلندي حول نوع من الإجراءات العسكرية والإطار الزمني الذي وضعته روسيا للرد على فنلندا فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى عضوية الناتو، قالت زاخاروفا: "ذلك سيكون مفاجأة".

وأضافت: "هذا يعود إلى وزارة الدفاع لدينا. سيتم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل والميزات الخاصة بكيفية تطور عضوية فنلندا في الناتو. وبناء على كل هذه المعايير، سيتم اتخاذ القرار، ولكن الأمر متروك في المقام الأول للجيش".

وتقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأربعاء 18 مايو.


روسيا

السويد

فنلندا

بولندا

الناتو


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