اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 11:36 م
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بنك مصر: مستمرون فى طرح شهادة 18% وحصيلتها 216 مليار جنيه

الخميس، 19 مايو 2022 06:00 م
بنك مصر: مستمرون فى طرح شهادة 18% وحصيلتها 216 مليار جنيه محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب

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قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
 
وأضاف رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
 
 

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