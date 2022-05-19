بلينكن: معدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار فى طريقها إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، إنه تم السماح بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو أكثر قوة".