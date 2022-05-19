بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه "إدفا وأولاد نصير" بسوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه "إدفا وأولاد نصير" بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، والتى كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2013م، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة بالتوازى مع توجهات الدولة والقيادة السياسية للانتهاء من كل المشروعات المتعثرة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأكد محافظ سوهاج أهمية المشروع فى توفير كوب مياه نظيف لأهالينا؛ وخدمة 50 ألف نسمة مستفيدة من المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة أولت اهتماما خاصا بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز والمدن، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من كل المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.



وكشف "الفقى" عن الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المتعثرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب، سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لخدمة أهالى المحافظة.



جانب من المشروع



جانب من المشروع

جانب من المشروع



جانب من المشروع



جانب من المشروع



جانب من المشروع



جانب من المشروع



محطة مياه إدفا وأولاد نصير



محطة مياه إدفا وأولاد نصير



محطة مياه إدفا وأولاد نصير



محطة مياه إدفا وأولاد نصير



محطة مياه إدفا وأولاد نصير