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بايدن: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا

الخميس، 19 مايو 2022 08:47 م
بايدن: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بقرار الكونجرس الأمريكي بتمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مشيرًا إلى أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا.

 

وقال جو بايدن، إن تمرير المساعدات لأوكرانيا سيسمح بإرسال المزيد من الأسلحة والذخائر لكييف، معلنا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن مدافع ورادارات، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تقوية أوكرانيا عسكريا وعلى طاولة المفاوضات.


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