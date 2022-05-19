انتظام دخول الطلبة والطالبات لجان امتحانات الإعدادية ببورسعيد.. لايف

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام إحدى مدارس إدارة شمال التعليمية للانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت الجديد والذي يتم تطبيقه في بورسعيد كاواي محافظات الجمهورية.

تشهد مدارس محافظة بورسعيد، دخول الطلبة والطالبات بحوالي 64 لجنة امتحانية على مستوى مدارس المحافظة، كما بعث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسائل طمأنة لأولياء الأمور لتطبيق النظام الجديد.

وكان الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أكد على الإلتزام بضوابط وتعليمات أعمال الإمتحانات والحفاظ على السرية التامة وتغليب ‏مصلحة الطالب وتوفير الأجواء الإمتحانية المناسبة له من أهم عوامل إنجاح إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام ورقة الإجابة الجديدة " البابل شيت ‏‏" كأول إختبار حقيقى بعد النجاح الكبير للإمتحانات التدريبية التى تم عقدها للطلاب سلفا.‏

وأضاف وكيل الوزارة، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد تبدأ من خلال 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية وأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات يمثلون جميع ‏مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.‏

وحذر الدكتور أكرم كل القائمين على العملية الإمتحانية من التراخى أو التقصير أثناء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى 2021 – ‏‏2022 كونها تجربة جديدة ويتطلب لإنجاحها تضافر كافة الجهود والالتزام التام بالتعليمات المتفق عليها، لتجنب حدوث أى مشكلات إدارية أو ‏معوقات فنية قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.‏

وقال وكيل الوزارة أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدارس الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم متمنيا التوفيق والسداد ‏لكل القائمين على العملية الإمتحانية والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏