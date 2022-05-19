المستشار الألمانى: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى ستكون طويلة

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المستشار الألماني أن المفوضية الأوروبية في نهاية يونيو المقبل ستجري تقييمها بشأن مسألة انضمام أوكرانيا، متابعا: في الوقت ذاته، ندرك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقا في الإشارة إلى أن عملية الانضمام ليست مسألة شهور أو سنوات.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدم علم (الكرملين) بأي تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، ولكنه رحب في الوقت ذاته بأي جهود تساهم في إيجاد تسوية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أي تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".