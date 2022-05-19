اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.24% خاسرًا 285.42 نقطة ليغلق عند مستوى 12427.96 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.23% خاسرًا 290.10 نقطة ليغلق عند مستوى 12730.22 نقطة، يليه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.09% خاسرًا 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.14 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.24% خاسرًا 285.42 نقطة ليغلق عند مستوى 12427.96 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.42% خاسرًا 323.98 نقطة ليغلق عند مستوى 22508.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.29%، يليه قطاع النقل بنسبة 3.2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.44%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.05%، 2.04%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، 1.63%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%، 0.46%، على التوالي.

وقفز 27 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 6.09%، وتراجع 181 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 10%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.98%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 989.9 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.09% خاسرًا 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 439.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 183.77% بضغوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.10%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 147.25% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك السلام، بنك البحرين الوطني بنسبة 4.15%، 2.88%، 2.22%، 0.79%، على التوالي.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجمع فنادق البحرين بنسبة 2.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 7.7% بضغوط هبوط سهمي شركة زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.1%، 0.19%، على التوالي، وهبط سهمي سوليدرتي البحرين، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.82%، 1.23%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.37% خاسرًا 108.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7829.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.43% خاسرًا 126.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8696.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% خاسرًا 69.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6041.28 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.52% خاسرًا 97.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.4 مليون سهم بقيمة 82.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.8 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.95%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.40%، يليه قطاعي الطاقة والخدمات المالية بنسبة 2.23%، 2.2%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، 1.07%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.36% خاسرًا 47.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3390.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.5 مليون سهم محققة ما قيمته 446.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 8553 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.07%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.89%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.15%، وأخيرًا قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 0.65%، 0.59%، على التوالي.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني وحيدًا ببورصة دبي بنسبة 0.75%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 6.36%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 158.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.596% خاسرًا 58.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9815.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.866 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 225.6 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.92%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.84%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 13.04%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 2.66%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 1.45%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.05%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.58%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 370 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.23% خاسرًا 290.10 نقطة ليغلق عند مستوى 12730.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 244.1 مليون سهم بقيمة 812.7 مليون ريال عبر تنفيذ 25.5 ألف صفقة، وتراجع 42 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.13%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.97%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.9%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.98%.