القبض على المتهم بقتل شقيقته لسبها والدتهما فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته في كرداسة، بسبب توجيهها السباب لوالدته، حيث اعتدى عليها بعصا خشبية مما أسفر عن سقوطها على السلم خلال هروبها منه ومصرعها.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها داخل مسكنها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن شقيق المجني عليها تشاجر معها، بسبب سبها لوالدتها، واعتدى عليها بالضرب، وخلال هروبها منه ضربها بعصا خشبية فسقطت من أعلى السلم مفارقة الحياة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.